Новости

В Эстонии предлагают объединить посты президента и премьера 08:27
В горах Приангарья четвертый день тушат лесной пожар 08:17
Москва выражает несогласие с назначением нового Высокого представителя в БиГ 08:15
Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году 07:47
В пятницу столичный воздух прогреется до плюс 22 07:42
В Японии опасаются появления "токийского олимпийского штамма" коронавируса 07:27
Пентагон заявил о выводе войск США из Афганистана с опережением графика 06:56
На одном из заводов Санкт-Петербурга вспыхнул пожар 06:42
Кулишов: США ставят под сомнение территориальную целостность России 06:09
Чернышенко обсудил с регионами подготовку стратегий цифровой трансформации 06:00
Врач назвал лучшее время для вакцинации от коронавируса 05:59
Пушков призвал президента Польши посмотреть в зеркало и оценить свою политику 05:25
NYT: США расследуют возможное вмешательство Украины в выборы 04:10
С космодрома Восточный на "Союзе" запустят 36 спутников OneWeb 04:05
Северокорейцев призвали подготовиться к тайфунам и наводнениям 03:52
Япония продлит режим ЧС до 20 июня в девяти префектурах 03:33
Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований 03:22
У берегов Флориды перевернулась лодка 03:07
Минобороны: За неделю 48 самолетов и БПЛА провели разведку у границ РФ 02:54
Искусственный остров на сваях стал новой достопримечательностью Нью-Йорка 02:36
Пушков с юмором отреагировал на слова главы минэнерго США о российском газе 02:28
Спасатели в Нигерии обнаружили 45 тел пассажиров с затонувшего судна 02:15
В Калифорнии разыграют $116,5 млн среди вакцинированных от COVID-19 01:59
В Аргентине сообщили о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки 01:26
45-летний Кличко может вернуться на ринг в бою с Бриггсом 01:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
28.05.2021 08:15
Рубрика: Власть

Москва выражает несогласие с назначением нового Высокого представителя в БиГ

Текст: Александр Борисов
Сараево. Фото: Александр Борисов Сараево. Фото: Александр Борисов
Сараево. Фото: Александр Борисов

Посольство России в Сараево призвало партнеров по Руководящему комитету Совета по выполнению Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине еще раз взвесить последствия своих неконсенсусных и нелегитимных действий, способных оказать дестабилизирующее воздействие на и без того непростую ситуацию в этом балканском государстве.

Путин: Россия нацелена на укрепление контактов с Боснией и Герцеговиной

"В связи с опубликованным 27 мая 2021 года "заявлением Руководящего комитета Совета по выполнению Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине" о якобы "официальном назначении" господина Кристиана Шмидта очередным Высоким представителем в БиГ отмечаем следующее, - подчеркивается в официальном заявлении российской дипломатической миссии. - Российская Федерация выражает категорическое несогласие с данным назначением. Игнорирование принципа консенсуса - вопиющее нарушение сложившейся практики избрания на пост Высокого представителя в БиГ".

Дипломаты обратили внимание на то, что ситуация в БиГ находится под наблюдением Совета Безопасности ООН по смыслу Главы VII Устава ООН. В этой связи, указали они, Аппарату Высокого представителя надлежит передать вопрос о назначении нового Высокого представителя и указанное заявление для рассмотрения в Совете Безопасности ООН. "Никакой назначенец без одобрения со стороны СБ ООН не будет обладать необходимой международно-правовой легитимностью и не сможет считаться Высоким представителем по смыслу Дейтона", - констатировали в посольстве.

Справка "РГ"

Напомним, что 21 ноября 1995 года на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо) было окончательно согласовано Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, положившее конец гражданской войне в этой бывшей югославской республике. В результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах здесь погибли более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны.

Именно на территории современной БиГ была проведена первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО - "Обдуманная сила" (30 августа - 14 сентября 1995 года), в ходе которой натовской авиацией проводились бомбардировки позиций боснийских сербов. Тогда за две недели было совершено 3206 самолетовылетов и сброшено около 1000 авиабомб, применены 13 крылатых ракет морского базирования "Томагавк", а от последствий использования боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители.

В соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями, Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Босния и Герцеговина

Главное сегодня

Пушков с юмором отреагировал на слова главы минэнерго США о российском газе
Кулишов: США ставят под сомнение территориальную целостность России
США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу
Врач назвал лучшее время для вакцинации от коронавируса
Мишустин призвал не политизировать ситуацию вокруг самолета Ryanair
Как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности