Москва выражает несогласие с назначением нового Высокого представителя в БиГ

Посольство России в Сараево призвало партнеров по Руководящему комитету Совета по выполнению Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине еще раз взвесить последствия своих неконсенсусных и нелегитимных действий, способных оказать дестабилизирующее воздействие на и без того непростую ситуацию в этом балканском государстве.

"В связи с опубликованным 27 мая 2021 года "заявлением Руководящего комитета Совета по выполнению Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине" о якобы "официальном назначении" господина Кристиана Шмидта очередным Высоким представителем в БиГ отмечаем следующее, - подчеркивается в официальном заявлении российской дипломатической миссии. - Российская Федерация выражает категорическое несогласие с данным назначением. Игнорирование принципа консенсуса - вопиющее нарушение сложившейся практики избрания на пост Высокого представителя в БиГ".

Дипломаты обратили внимание на то, что ситуация в БиГ находится под наблюдением Совета Безопасности ООН по смыслу Главы VII Устава ООН. В этой связи, указали они, Аппарату Высокого представителя надлежит передать вопрос о назначении нового Высокого представителя и указанное заявление для рассмотрения в Совете Безопасности ООН. "Никакой назначенец без одобрения со стороны СБ ООН не будет обладать необходимой международно-правовой легитимностью и не сможет считаться Высоким представителем по смыслу Дейтона", - констатировали в посольстве.

Справка "РГ"

Напомним, что 21 ноября 1995 года на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо) было окончательно согласовано Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, положившее конец гражданской войне в этой бывшей югославской республике. В результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах здесь погибли более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны.

Именно на территории современной БиГ была проведена первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО - "Обдуманная сила" (30 августа - 14 сентября 1995 года), в ходе которой натовской авиацией проводились бомбардировки позиций боснийских сербов. Тогда за две недели было совершено 3206 самолетовылетов и сброшено около 1000 авиабомб, применены 13 крылатых ракет морского базирования "Томагавк", а от последствий использования боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители.

В соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями, Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум.