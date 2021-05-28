Мурашко оценил сроки исследования о применении "Спутника V" у детей

Для клинических испытаний использования вакцины "Спутник V" у детей потребуется до четырех месяцев, рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

Министр сказал, что сейчас протоколы для клинических исследований для детей и беременных женщин уже разработаны.

"Это займет, наверное, до четырех месяцев, для беременных, я думаю, пораньше", - отметил Мурашко в беседе с РИА Новости.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в августе прошлого года и стала первым препаратом для предотвращения коронавируса. Сейчас это основная вакцина, которая используется в России, а также она одобрена для применения в ряде других стран.

Ранее глава Минздрава рассказал, что уже получены данные о безопасности вакцины для беременных, и в ближайшее время будет обновлена инструкция по использованию препарата.