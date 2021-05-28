Глава Минздрава заявил о безопасности "Спутника V" для беременных

Получены данные по безопасности вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам министра, в ближайшее время инструкция по использованию вакцины будет обновлена, сообщает РИА Новости.

"Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса. Сейчас российский препарат зарегистрирован в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов он занимает второе место в мире.

Согласно последним исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.