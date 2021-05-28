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28.05.2021 11:00
Рубрика: Российский автопром

На АвтоВАЗе пресекли кражу цветмета на сумму более 6,1 млн рублей

Текст: Константин Руссов
Фото: www.na-zavode.ru Фото: www.na-zavode.ru
Фото: www.na-zavode.ru

Служба безопасности АвтоВАЗа рассказала об успешном рейде против расхитителей собственности завода, в ходе которого была пресечена попытка вывоза металлолома на крупную сумму денег. Как выяснилось в ходе оперативных мероприятий, работала целая банда.

Фото: www.drom.ru
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На выезде с территории завода был остановлен автомобиль КамАЗ, который вывозил отработанный футеровочный кирпич из металлургического производства.

Сотрудники службы безопасности, руководствуясь опытом, интуицией или чьей-либо наводкой попросили выгрузить содержимое кузова, и, как оказалось, не зря. Под обломками кирпича лежали неприметные тряпичные мешки, набитые цветметом: в них было 308 кг олова и почти 4,1 тонны меди. Это количество металла оценили в 3,77 млн рублей.

"Обращает на себя внимание, что похитители готовили этот рейс длительное время, задействовали для реализации своего плана несколько работников и различное производственное оборудование.

Так, чтобы получить на выходе "таблетку"-брикет из медных изделий, используемых на производствах АвтоВАЗа, надо было сначала измельчить их на одном станке, а затем на другом придать удобную для хранения и дальнейшей транспортировки форму. Такой объём подготовки одному-двум похитителям было не осилить", - сообщает Viber-канал "На заводе".

Служба безопасности выяснила, где находятся тайники расхитителей цветмета, в которых было обнаружено 1,5 тонны олова и более 1,3 тонны меди на сумму более 2,3 млн рублей.

В настоящее время полиция проводит расследование для выявления всех участников криминальной схемы.

#Lada