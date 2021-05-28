На продажу выставлен ГАЗ-12 ЗИМ, который простоял 40 лет

В городе Калау (Германия) на продажу выставили ГАЗ-12 ЗИМ. Классический лимузин оценивается в 25 000 евро, что соответствует примерно 2 240 000 рублей по текущему курсу.

Судя по описанию в объявлении на сайте AutoScout24, шестиместный длиннобазный седан 1952 года выпуска простоял без движения последние 40 лет. При этом пробег машины составляет 100 000 километров.

Утверждается, что ГАЗ-12 обладает заводским окрасом и оригинальным салоном. Что касается хромированных декоративных элементов и днища, то они имеют мелкую ржавчину.

Советский автомобиль до наших дней сохранился в хорошем виде. Но ГАЗ-12 требует полностью технической доработки. Образец, окрашенный в чёрную эмаль, предлагается настоящим ценителям для музейного хранения.

Заднеприводный лимузин оснащается 90-сильным бензиновым двигателем объёмом 3,5 литра и механической коробкой передач.

Напомним, ЗИМ является первой представительской моделью Горьковского автозавода (Завод имени Молотова). ГАЗ-12 производился в период с 1949 по 1960 годы. Всего было выпущено 21 527 экземпляров в разных модификациях. В основном ГАЗ-12 ЗИМ предназначался для перевозки советской партийной и правительственной номенклатуры.

Фото: www.autoscout24.ru