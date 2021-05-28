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28.05.2021 14:03
Рубрика: Легковые авто

Названы марки автомобилей с самыми агрессивными водителями

Текст: Владимир Баршев
Самыми агрессивными водителями автомобилисты считают владельцев BMW и, как ни странно Lada. Такие выводы можно сделать из опроса, которые провело "Авто.ру".
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Половина опрошенных уверена, что самые агрессивные водители управляют немецкими автомобилями. 26% респондентов считает, что самые неаккуратные водители - владельцы российских машин.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Если смотреть по маркам, то 53% участников опроса полагают, что самые неаккуратные водители управляют автомобилями BMW, это почти 90% от всех немецких марок.

Надо сказать, что такое мнение разделяют и иностранцы. В опросах жителей разных стран Европы владельцы баварских машин также считаются резкими.

В антилидеры общественного мнения также попали самые народные автомобили - Lada (17,6%). Во многом это объясняется тем, что эти машины часто покупают новички в качестве первого автомобиля, чтобы набраться опыта.

Еще 4% назвали агрессорами водителей Toyota. Судя по комментариям, речь идет о владельцах Camry и Land Cruiser.

Самыми аккуратными водителями опрошенные считают владельцев шведских автомобилей. Так высказалось 25,7% респондентов. На втором месте по аккуратности владельцы французских автомобилей. Замыкают тройку лидеров "японцы". Водители некоторых немецких машин также попали в рейтинг аккуратных. Уважительно относятся к другим участникам дорожного движения, например, поклонники Audi, Mercedes-Benz.

В опросе приняло участие более четырех тысяч человек. Причем почти треть из них владеют немецкими автомобилями. Четверть - японскими. Автомобиль отечественного производства есть у 8,1% респондентов.

#Lada #BMW