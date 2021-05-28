Названы марки автомобилей с самыми агрессивными водителями

Половина опрошенных уверена, что самые агрессивные водители управляют немецкими автомобилями. 26% респондентов считает, что самые неаккуратные водители - владельцы российских машин.
Если смотреть по маркам, то 53% участников опроса полагают, что самые неаккуратные водители управляют автомобилями BMW, это почти 90% от всех немецких марок.
Надо сказать, что такое мнение разделяют и иностранцы. В опросах жителей разных стран Европы владельцы баварских машин также считаются резкими.
В антилидеры общественного мнения также попали самые народные автомобили - Lada (17,6%). Во многом это объясняется тем, что эти машины часто покупают новички в качестве первого автомобиля, чтобы набраться опыта.
Еще 4% назвали агрессорами водителей Toyota. Судя по комментариям, речь идет о владельцах Camry и Land Cruiser.
Самыми аккуратными водителями опрошенные считают владельцев шведских автомобилей. Так высказалось 25,7% респондентов. На втором месте по аккуратности владельцы французских автомобилей. Замыкают тройку лидеров "японцы". Водители некоторых немецких машин также попали в рейтинг аккуратных. Уважительно относятся к другим участникам дорожного движения, например, поклонники Audi, Mercedes-Benz.
В опросе приняло участие более четырех тысяч человек. Причем почти треть из них владеют немецкими автомобилями. Четверть - японскими. Автомобиль отечественного производства есть у 8,1% респондентов.