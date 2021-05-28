Названы марки автомобилей с самыми агрессивными водителями

Самыми агрессивными водителями автомобилисты считают владельцев BMW и, как ни странно Lada. Такие выводы можно сделать из опроса, которые провело "Авто.ру".

Половина опрошенных уверена, что самые агрессивные водители управляют немецкими автомобилями. 26% респондентов считает, что самые неаккуратные водители - владельцы российских машин.

Если смотреть по маркам, то 53% участников опроса полагают, что самые неаккуратные водители управляют автомобилями BMW, это почти 90% от всех немецких марок.

Надо сказать, что такое мнение разделяют и иностранцы. В опросах жителей разных стран Европы владельцы баварских машин также считаются резкими.

В антилидеры общественного мнения также попали самые народные автомобили - Lada (17,6%). Во многом это объясняется тем, что эти машины часто покупают новички в качестве первого автомобиля, чтобы набраться опыта.

Еще 4% назвали агрессорами водителей Toyota. Судя по комментариям, речь идет о владельцах Camry и Land Cruiser.

Самыми аккуратными водителями опрошенные считают владельцев шведских автомобилей. Так высказалось 25,7% респондентов. На втором месте по аккуратности владельцы французских автомобилей. Замыкают тройку лидеров "японцы". Водители некоторых немецких машин также попали в рейтинг аккуратных. Уважительно относятся к другим участникам дорожного движения, например, поклонники Audi, Mercedes-Benz.

В опросе приняло участие более четырех тысяч человек. Причем почти треть из них владеют немецкими автомобилями. Четверть - японскими. Автомобиль отечественного производства есть у 8,1% респондентов.