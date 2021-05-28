Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками

"Точная дата будет определена, когда у нас, собственно, выйдет постановление. В августе, пока даты тоже точно нет, начнется осуществление выплаты", - пояснила чиновница.

По ее словам, заявление можно будет подать до 1 ноября.

Поручение выплатить семьям с детьми-школьниками по 10 тысяч рублей озвучил президент Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию. Глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что право на выплату имеют более 17 миллионов семей. Никаких справок людям собирать не придется, достаточно будет заявления, которое можно подать на портале госуслуг.