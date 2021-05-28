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28.05.2021 15:55
Рубрика: Экономика

Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками

Текст: Василий Кошкин
Прием заявлений на единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками планируется начать в середине июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты Ольгу Баталину.

"Точная дата будет определена, когда у нас, собственно, выйдет постановление. В августе, пока даты тоже точно нет, начнется осуществление выплаты", - пояснила чиновница.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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По ее словам, заявление можно будет подать до 1 ноября.

Поручение выплатить семьям с детьми-школьниками по 10 тысяч рублей озвучил президент Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию. Глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что право на выплату имеют более 17 миллионов семей. Никаких справок людям собирать не придется, достаточно будет заявления, которое можно подать на портале госуслуг.

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Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Правительство Минтруд

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