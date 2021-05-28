Новый Hyundai Tucson дебютирует в России 31 мая

Компания Hyundai рассказала о том, когда в России состоится презентация нового Tucson. За дебютом кроссовера можно будет наблюдать в режиме онлайн 31 мая. Начало трансляции - в 19:00.

Судя по фото, которое было размещено в официальном аккаунте Hyundai в Вконтакте, ведущим церемонии станет техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom).

Длина нового Tucson составляет 4630 мм, а размер его колесной базы равен 2755 миллиметрам.

Салон у кроссовера безальтернативно пятиместный, размерность колесных дисков варьируется от 17 до 19 дюймов. В списке стандартного оснащения числятся обогрев наружных зеркал, электрические стеклоподъемники, климатическая установка, а также система мониторинга давления в шинах.

У автомобиля будет два новых мотора: бензиновый G4NL и дизельный D4HD. Оба имеют объем 2.0 литра. Дизель выдает 186 л.с., пиковый момент равен 416 Нм, мощность бензиновой "четверки", которая переваривает АИ-92, - 150 л.с., крутящий момент - 192 Нм.

Tucson с бензиновым мотором предложат с передним и полным приводом, с 6-ступенчатыми "автоматом" и "механикой", автомобиль с дизелем - только с 4х4 и 8-диапазонной АКП.

Нынешнее поколение Tucson можно купить от 1 744 000 рублей. В прошлом году компания реализовала в России 22 107 таких кроссоверов.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Фото: Пресс-служба Hyundai.