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28.05.2021 16:03
Рубрика: Легковые авто

Новый Volkswagen Passat будет очень большим универсалом. От седана откажутся

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autoexpress.co.uk Фото: www.autoexpress.co.uk
Фото: www.autoexpress.co.uk

Новая генерация Volkswagen Passat должна появиться в 2023 году. Как сообщает Auto Express, от седана, как от непопулярного кузова, откажутся, и модель будет предложена только в качестве универсала. Очень большого универсала.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Новое поколение Passat (B9) создаётся на модульной платформе MQB и будет выпускаться в Братиславе вместе с внедорожником Touareg. Освободившиеся площади в Эмдене, Германия, будут отданы под сборку "электричек" бренда.

Приоритетом нового Passat Estate являются практичность и универсальность (о, как это неожиданно!). Предполагается, что колёсная база вырастет до 2,85 метра, и появившееся расстояние будет использовано для увеличения места для задних пассажиров и багажного отделения.

Электрической версии Passat B9 не планируется, чтобы не отбирать клиентов у предстоящего серийного варианта ID. Space Vizzion. Миссия Passat - удовлетворить потребность тех, кто предпочитает авто с традиционным ДВС.

Интересно, что универсалу новой генерации прочат дизель, в то время как Европа повсеместно от них отказывается. Место под капотом займёт 2.0 TDI мощностью от 150 до 200 л.с. Также в гамме будут и бензиновые двигатели, но в составе гибридных силовых установок. Базовая версия eHybrid будет иметь мощность около 200 л.с., ожидается и более производительная 245-сильная GTE-модификация. Ёмкость батареи с нынешних 13 кВт∙ч, очевидно, увеличат, и универсал сможет проезжать в режиме без выхлопов около 60 км.

В России Volkswagen Passat текущего поколения представлен седаном по цене от 2 096 000 рублей.

Фото: www.autoexpress.co.uk
#Volkswagen