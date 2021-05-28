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Рубрика: Экономика

Обгонит ли рост цен на бензин темпы инфляции

Текст: Сергей Тихонов
Рост розничных цен на бензин замедлился, но не остановился, хотя дорожать ему больше почти некуда. Уровень инфляции, заложенный в федеральном бюджете 3,7%, прогноз по ней увеличен до 4,3%, а в среднем за полгода цены на АЗС уже выросли на 3,7%.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Если цены вырастут еще на 25 копеек, Рубикон вероятнее всего окажется перейден. Но это будет лишь промежуточный результат, эксперты считают, что по итогам года рост цен не превысит инфляцию.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В опте на бирже с начала года бензин подорожал более чем на 20%. В декабре прошлого года тонна марки АИ-92 стоила чуть меньше 43 тыс. рублей, сейчас - 53,6 тыс. рублей. Тонна марки АИ-95 торговалась в декабре за 45 тыс. рублей, а теперь - 57,5 тыс. рублей.

Вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке волатильной, но при этом отметил, что замораживать цены на бензин, заключая соглашения с нефтяными компаниями, как было сделано в 2018 году, правительство не собирается.

Спровоцировать дальнейшее подорожание могут три фактора - возникновение дефицита бензина на внутреннем рынке, значительный рост цен на нефть и сильное ослабление рубля. В отношении двух последних факторов пока никаких серьезных изменений не предвидится. Котировки барреля скорее могут немного понизиться из-за увеличения предложения на мировом рынке, а рубль, по мнению большинства аналитиков, слабеть не собирается. Остается риск возникновения дефицита топлива. Уже начался сезон отпусков, а с учетом прогнозируемого увеличения автотуризма из-за коронавирусных ограничений спрос на бензин повысится. Об этом говорилось в письме главы Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши, направленному Александру Новаку.

Замглавы минэнерго Павел Сорокин, комментируя письмо РТС, сказал, что не видит предпосылок к возникновению дефицита автомобильного топлива этим летом. Эксперты с этим согласны.

Потенциал производства автобензина сегодня значительно (на 15-20%) превышает внутренние потребности рынка, считает старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов.

С этим согласен Начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров, который также подчеркнул, что локальный рост потребления топлива всегда имеет место в это время со стороны аграрного комплекса, но к этому готовятся заранее, поэтому возникновение серьёзного дефицита бензина сейчас на рынке маловероятно.

С точки зрения замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, закрытие популярных туристических маршрутов за границей приведет к росту внутреннего автотуризма, а это вызовет повышение спроса на бензин марки АИ-95. Но риск возникновения его дефицита минимален, поэтому и рост цен не ожидается. Что касается АИ-92, то сейчас оптовая цена на эту марку хоть и высока, но находится совсем не на пике, который наблюдался в марте этого года. Тогда тонна АИ-92 стоила выше 55 тыс. рублей. В крайнем случае, возможно возникновение каких-то локальных перебоев с топливом, но это легко предотвратить увеличением нормативов поставок топлива на биржу для лучшего обеспечения независимых игроков рынка, считает Фролов.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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"Увеличение продаж через биржу, при условии эффективного доступа к торгам независимых сбытовиков позволяет распределить товарные потоки более равномерно и снять перекосы локальных региональных балансов спроса и предложения", - говорит Александров. Естественно, в случае общей нехватки топлива это проблему не решит, но сейчас такой ситуации и нет, уточнил он.

Эксперты сошлись во мнении, что, несмотря на сильный рост цен с начала года, по его итогам они не должны превысить уровень инфляции. По мнению Тыртова, ключевым фактором сдерживания роста цен на внутреннем рынке является достаточность компенсаций по демпферу нефтепереработке при поставках топлива на внутренний рынок, а не на экспорт. С 1 мая эти компенсации были значительно увеличены. В условиях высоких мировых цен на нефть и нефтепродукты это позволило предотвратить дальнейший рост оптовых и розничных цен на внутреннем рынке.

Тыртов отметил, что по опыту прошлых лет, основной рост цен на бензин приходится на первую половину года. При этом, во второй половине года цены почти не изменяются, или даже немного снижаются. В результате, по итогам и 2019, и 2020 года рост цен оказался ниже темпов инфляции. Во второй половине 2021 года, можно ожидать замедление или даже снижение котировок. С учетом дополнительных мер правительства по увеличению компенсаций нефтяникам и рекомендаций по увеличению производства рост цен по итогам года выше инфляции маловероятен.

Экономика Транспорт Бензин Цены на бензин

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