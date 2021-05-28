Указ губернатора Орловской области от 28 мая 2021 года № 267 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 31 мая 2021 года включительно" заменить словами "по 30 июня 2021 года включительно";

2) в пункте 4 слова "по 31 мая 2021 года включительно" заменить словами "по 30 июня 2021 года включительно";

3) подпункт "ж" пункта 1 раздела I приложения 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, созданных на базе образовательных организаций;

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Дружба";

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Елочка";

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Солнечный";

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Сосновый бор";

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Космос";

детского спортивно-оздоровительного лагеря "Ветерок", структурного подразделения бюджетного профессионального учреждения Орловской области "Училище олимпийского резерва"

детского спортивно-оздоровительного лагеря "Мечта", филиала бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Детский санаторий "Орловчанка";

центра "База отдыха "Лесная поляна", структурного подразделения филиала федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации - Среднерусского института управления".

Исполняющий обязанности Губернатора Орловской области В.А.Тарасов







