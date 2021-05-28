Пентагон заявил о выводе войск США из Афганистана с опережением графика

Вывод американских войск с территории Афганистана идет с опережением графика. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на слушаниях в Конгрессе США.

"Я могу доложить вам, что вывод идет по плану, по сути, с небольшим его опережением", - цитирует ТАСС Остина. Глава Пентагона отметил, что задача, ради которой войска США были отправлены в Афганистан, выполнена. "И я очень горжусь этим", - добавил министр.

Напомним, президент Джо Байден заявил в апреле, что США начинают вывод своих войск из Афганистана. Данный процесс должен быть завершен к 11 сентября 2021 года. Центральное командование ВС США сообщило 19 мая, что процесс уже выполнен на 13-20 процентов: вывезено около 115 военно-транспортных самолетов C-17, еще более пяти тысяч единиц оборудования переданы Агентству по тыловому обеспечению минобороны США для уничтожения.