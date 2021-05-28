Песков назвал голословными заявления Microsoft о хакерской группе якобы из РФ

Заявления компании Microsoft о хакерской группе якобы из России, которая совершала кибератаки на государственные организации в США и других странах, выглядят голословными и абстрактными. Это как обвинить эту компанию в том, что угроза происходит от ее программного обеспечения, сравнил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили, не приведут ли эти кибератаки к росту напряженности между двумя странами и не скажутся ли на саммите Владимира Путина и Джо Байдена. "Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно ответить: какие группы, почему они связаны с Россией, на что кто напал, к чему это привело, в чем заключалось нападение и откуда об этом известно Microsoft? Если ответить на все эти вопросы, то можно подумать над ответом", - сказал Песков.

"Мы не располагаем подобной информацией, поэтому я не могу прокомментировать", - пояснил пресс-секретарь президента. "Это же утверждает Microsoft. Соответственно, Microsoft должен прояснить эти вопросы", - переадресовал он.

Говоря о том, как это скажется на саммите президентов России и США, Песков сообщил, что до сих пор никакие обвинения Microsoft не фигурировали на повестке, и добавил, что не знает, о чем идет речь, поэтому не может ответить. "Это такое абстрактное заявление, это все равно, что нам сказать, что нам представляется, что большая угроза исходит из Microsoft и его программного обеспечения. Вот это будет такое же голословное обвинение. Просто, чтобы какую-то параллель сравнительную провести", - сказал он.

Журналисты еще раз спросили про то, может ли это сказаться на саммите, и Песков ответил: "Нам кажется, что нет".