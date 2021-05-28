Посол РФ: Москва обеспечивает консульскую поддержку Сапеге

Задержанной в Минске гражданке России Софии Сапеге предоставляется необходимая консульская поддержка. Об этом заявил посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов. По словам дипломата, очередная встреча консула с россиянкой намечена на следующую неделю.

"Моя задача - обеспечить наши обязательства по консульский поддержке гражданки России, которая попала в такой контекст. Естественно, мы не вмешиваемся в компетенцию белорусских властей, мы осуществляем консульскую поддержку", - цитирует Лукьянова РИА Новости.

Посол России также отметил, что в ходе общения с консулом россиянка не жаловалась на условия содержания, с ее стороны были озвучены несколько бытовых просьб, которые были удовлетворены.