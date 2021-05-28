Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году

Минтруд разработал проект по внедрению новых принципов оплаты труда медработников, сообщает "Коммерсант". Инициативу представили на последнем заседании рабочей группы российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Систему опробуют в семи регионах (Якутии, Белгородской, Омской, Оренбургской, Курганской и Тамбовской областях, Севастополе) в период с ноября 2021 по март 2022 года. Во время эксперимента сотрудники больниц и поликлиник будут получать зарплату, рассчитанную с учетом коэффициента дифференциации окладов и коэффициента экономического развития региона.

По словам главы департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Марины Масловой, новая система призвана выровнять ситуацию с зарплатами врачей и избежать дефицита специальностей в одном регионе при их переизбытке в другом. "Однако полностью равными в различных регионах они не будут", - отметила она.

Подвести итоги функционированию пилотного проекта планируется к концу июня 2022 года. По его результатам Минтруд подготовит соответствующее постановление, а полномасштабный переход на новую систему ожидается не раньше, чем в начале 2023 года.