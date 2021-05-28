Пушков призвал президента Польши посмотреть в зеркало и оценить свою политику

Заявление президента Польши отражает крайнее раздражение Варшавы тем, что ее политика в адрес России терпит провал. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя слова Анджея Дуды, назвавшего Россию "ненормальной страной".

Польша ухудшила отношения с Москвой до низшей точки, дальше либо понижение уровня дипотношений, либо их разрыв. "России после такого заявления было бы логично включить Польшу в список недружественных стран", - цитирует Пушкова газета "Взгляд". Сенатор напомнил, что Польша активно поддерживала идею изоляции России, призывала и продолжает настаивать на санкциях, а также сделала большую ставку на срыв строительства газопровода "Северный поток-2", игнорируя интересы других стран Европы.

Политическая доктрина Польши направлена в прошлое, что исключает нормальные отношения в современности. "Как Россия может нести ответственность за раздел Польши, который происходил около 200 лет назад?" - поинтересовался Пушков. Он считает, что если Польша обернется на свою историю, то она увидит там много неприглядных, кровавых и захватнических страниц.

Анджею Дуде надо посмотреть в зеркало - на свою собственную историю и на свои действия в современном мире. Возможно, он там увидит одного из сторонников агрессивной политики, и определение, данное им России, можно будет вернуть ему самому, отметил сенатор, заключив, что пока не видно перспективы взросления Польши.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что высказывание Дуды совершенно неприемлемо для главы государства. Сенатор подчеркнул, что президент страны не имеет права давать необоснованных и эмоциональных оценок, которые носят для другого государства оскорбительный характер. Такие слова не могут быть приняты никакой страной, как и не может быть принято Россией, отметил Косачев.