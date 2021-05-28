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Рубрика: Власть

Пушков с юмором отреагировал на слова главы минэнерго США о российском газе

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление главы минэнерго США Дженнифер Грэнхолм. Она назвала российский газ "грязным", объясняя, почему США выступают против строительства газопровода "Северный поток-2".

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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В своем Telegram-канале сенатор пошутил, что эта дама, выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из "молекул свободы". "Иначе в ее оценках как министра энергетики США чего-то не хватает. Но уверен, что она так и считает. Просто сказать забыла", - отметил Пушков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые санкции против "Северного потока-2" на данном этапе контрпродуктивны, так как проект близок к завершению. Американский лидер подчеркнул, что строительство газопровода продолжится. Вводить какие-то ограничения сейчас - только портить отношения с Европой, уверен Байден.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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