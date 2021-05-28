Власть
28.05.2021 18:53
Текст: Кира Латухина

Путин на встрече с Лукашенко вспомнил историю с посадкой самолета Моралеса

Фото: REUTERS/David Mercado Фото: REUTERS/David Mercado
REUTERS/David Mercado

На переговорах в Сочи президенты России и Беларуси обсудили инцидент с ирландским бортом Ryanair и поднявшийся вокруг этого "всплеск эмоций".

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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"Самолет президента Боливии в свое время посадили, президента вывели из самолета - и ничего, тишина", - сравнил Владимир Путин. "Да, совершенно верно", - кивнул Александр Лукашенко.

"Просто понятно, чего от нас хотят эти "друзья" наши западные. Что тут обсуждать", - заметил белорусский лидер. "Но нет тех высот, которые большевики не брали, возьмем и мы", - улыбнулся он. "Хорошо", - рассмеялся Путин.

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