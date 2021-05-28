Путин объявил о запуске первого блока АЭС в Беларуси в июне

На переговорах в Сочи президенты России и Беларуси обсудили экономическое сотрудничество. Владимир Путин заявил, что в июне уже будет пуск первого блока АЭС в республике, а Александр Лукашенко уверен, что в этом году товарооборот превзойдет допандемийный уровень.

"В июне уже будет дан пуск первому блоку АЭС", - отметил Путин. "В промышленную эксплуатацию", - уточнил Лукашенко. "Да, можно считать, что в этом смысле работа завершается, это еще один хороший пример нашего сотрудничества", - сказал президент РФ.

"Главное, что двигаемся вперед", - считает белорусский лидер. "Мы видим, что превзойдем в этом году свой товарооборот допандемийного или доковидного уровня, а там у нас больше 35 млрд долларов было", - уверен он. Путин заметил, что и в прошлом году, несмотря на падение, взаимный товарообмен составил 29 с лишним миллиардов.

"Поэтому здесь как раз у нас темпы неплохие, я смотрю по ВВП у вас, так как и у нас, - нам же, знаете, предрекали чуть ли стагнацию какую-то", - сказал Лукашенко. "Экономика в России растет, естественно, привязанная к России и наша экономика нормально двигается", - оценил он.