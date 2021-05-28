Путин поздравил Асада с победой на выборах

Российский лидер Владимир Путин направил поздравление Башару Асаду с победой на выборах президента Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов", - подчеркнул Путин.

Россия будет и дальше оказывать всемерную поддержку сирийским партнерам в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также в продвижении политического урегулирования и постконфликтного восстановления страны, заверил президент РФ.

Как сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, за последние 4-5 лет Сирии "с большой помощью России удалось избежать катастрофы и сдачи всей страны целиком в руки исламистов и террористов".

Конкретных планов по встрече или телефонному разговору лидеров в ближайшее время нет, также сказал, отвечая на соответствующие вопросы, Песков.