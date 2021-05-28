Бывшие полицейские получили от 5 до 12 лет по делу Голунова

Мосгорсуд приговорил к срокам от 5 до 12 лет заключения бывших полицейских отдела по борьбе с наркотиками УВД по Западному округу Москвы по делу журналиста Ивана Голунова. Больше всех получил экс-начальник антинаркотического отдела Игорь Ляховец - суд приговорил его к 12 годам колонии. Оперативники Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев получили по 8 лет. Меньше всех - 5 лет колонии - получил Денис Коновалов, который дал показания на коллег и находился под домашним арестом.

Мосгорсуд признал всех пятерых виновными в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Во время прений сторон прокурор просил назначить экс-полицейским сроки от 7 до 16 лет.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. По сообщению полиции, у него был обнаружен мефедрон. Через два дня после задержания 8 июня суд отправил его под домашний арест, а уже 11 июня с него сняли все обвинения. Уголовное преследование, как пояснили тогда в МВД, было отменено в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления. Сам журналист заявил, что подброшенные наркотики и уголовное преследование было связано с одним из его расследований.

В это же время были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы генерал Андрей Пучков. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу. Позже он сообщил, что получил извинения от прокуратуры ЗАО Москвы за необоснованное уголовное преследование. В конце января 2020 года Басманный суд арестовал по этому делу пятерых полицейских. Согласно обвинению, наркотики они подбросили по карьерным мотивам, чтобы повысить показатели раскрываемости, получить благодарности и поощрения. Никто из полицейских, кроме Дениса Коновалова, который дал показания на коллег, своей вины не признал.