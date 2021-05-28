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28.05.2021 16:00
Рубрика: Общество

Иван Ященко рассказал, как в Москве готовят победителей олимпиад

Текст: Ирина Огилько
В пятницу, 28 мая, в столице прошла встреча победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Почти половину дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады в этом году получили столичные школьники. Как этого удалось достичь московском школьникам, рассказал "РГ" научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников в концертном зале "Зарядье". Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников в концертном зале "Зарядье". Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников в концертном зале "Зарядье". Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Московские школьники совершили на Всероссийской олимпиаде настоящий прорыв?

Иван Ященко: Действительно, в этом году доля дипломов, завоеванных московской командой, приблизилась к 50%, а еще десять лет назад была менее 20%. В этом году дипломы заключительного этапа получили ребята из 244 школ столицы, а на региональном уровне дипломы есть почти в каждой школе.

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И это только вершина пирамиды. Тысячи ребят стали призерами олимпиад из Перечня Минобрнауки и получат льготы при поступлении в вузы, а десятки тысяч - проявили свой талант на различных этапах Всероссийской и Московской олимпиад школьников. Чтобы попробовать свои силы, достаточно принять участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады, потренироваться на пригласительном. А после этого воспользоваться всем многообразием возможностей города.

Что это за возможности?

Иван Ященко: Первые шаги поможет сделать школа, в которой учится ребенок, причем на обычных уроках. Ведь во все большее количество школьных программ интегрированы занимательные олимпиадные задачи. Например, более половины учеников в начальных классах изучают "Окружающий мир" по электронному курсу, созданному в Центре педагогического мастерства. Там более 100 видеоуроков, интересные интерактивные задания, конспекты к каждому занятию. Для учителя там есть методические указания. Пройдя такой курс, дети потом успешно выступают на различных олимпиадах.

В 400-х московских школах развивается проект "Математическая вертикаль", который позволяет ребятам проявить себя не только в математике, но и в IT, в инженерном деле, в естественно-научных предметах. Помогают школьникам и такие городские проекты, как медицинский, инженерный, академический классы в московских школах.

Проявив себя на следующих этапах Всероссийской олимпиады, в Московской олимпиаде, Турнире имени Ломоносова, школьник может включиться в работу городских "Кружков от чемпионов", поучаствовать в профильных семинарах и сборах, которые работают на базе Центра педагогического мастерства при участии специалистов ведущих вузов и научных институтов.

А дальше увлеченный наукой, талантливый и мотивированный ребенок увидит, что на его победу в следующих этапах Всероссийской олимпиады школьников работает весь научный потенциал Москвы. И все это покажет ему блестящие перспективы учебы и работы. Такой подход, конечно, усиливает мотивацию к учебе. А гранты мэра Москвы - достойная оценка городом тяжелого многолетнего труда, который требуется для завоевания диплома.

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Почему в этом году, когда долгое время приходилось учиться дистанционно, так выросли результаты?

Иван Ященко: Москва и раньше активно использовала современные электронные технологии, совмещая очные занятия с электронными. И в этом году, когда временами требовался почти полный переход в онлайн, мы оказались к этому больше готовы. Более того, благодаря дистанту, многие ребята, находясь дома, практически все время посвящали любимым предметам, не теряя связи со своими педагогами, тренерами по предметам. В итоге, все это сказалось на мощном росте результатов города, произошел резкий скачок.

Нельзя не сказать про достижения ребят с ограниченными возможностями здоровья: в этом году они завоевали дипломы в финале Всероссийской олимпиады.

Москва действительно становится городом равных возможностей. В столице ограничения по здоровью не являются запретом на развитие талантов. Для таких ребят это особенно актуально: ведь это путь к успешной интеграции в обществе, к поиску интересной работы. И мы гордимся, что благодаря дипломам заключительного этапа в московские вузы без экзаменов поступят незрячие Андрей Якубой - призер по русскому языку и Элизабет Пфанненшмидт - призер по французскому и победитель по немецкому языку. Еще одна девочка участвовала в финале по экологии, но призером пока не стала и будет бороться за победу в следующем году. Но это уже - прорыв! В прошлом году дипломы получили Ольга Крылова по русскому языку и Илья Днепровский по литературе.

Этот сезон завершен, но открывается новый. 1346 дипломов ребят - это яркое приглашение остальным поучаствовать в этапах Всероссийской олимпиады школьников. А для того, чтобы получить какой-то опыт, уже летом стоит потренироваться на заданиях прошлых лет и подготовленным встретить новый сезон.

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