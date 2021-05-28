Московские энергетики переведены на усиленный режим работы из-за ЕГЭ

Городские энергетические компании переведены на усиленный режим работы на время проведения Единого государственного экзамена. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Так, проведены внеплановые осмотры объектов энергетики, участвующих в снабжении экзаменационных пунктов. В дни экзаменов их проверят повторно. Плановые работы на этих объектах приостановлены. Назначены оперативные дежурные для круглосуточного взаимодействия со всеми городскими службами.

Подготовлено необходимое количество резервных генераторов. Первые экзамены пройдут уже в ближайший понедельник, 31 мая.