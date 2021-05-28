Полиция начала проверку после драки с участием актера Котлярова

Полиция начала проверку после заявления от актера Константина Котлярова, который сообщил, что его избили на Сретенском бульваре в Москве. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

Инцидент возле кафе-ресторана "Сандал" поздно вечером 27-го мая увидели прохожие. Один мужчина повалил другого на землю и начал душить. В одном из дерущихся узнали звезду сериалов Константина Котлярова и вызвали полицию, а также скорую помощь.

Впрочем, судя по показаниям очевидцев, трудно понять, кто кого избил - именно актера видели душившем своего оппонента. Прохожие предполагают, что оба были пьяны и получили незначительные ушибы и ссадины. В тот вечер после драки всем показалось, что обе стороны посчитали инцидент исчерпанным и разошлись. И вот теперь - продолжение истории.

Напомним, Константину Котлярову 54 года, он снялся более чем в 30 кино и сериалах.