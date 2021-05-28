С 3 июня в Москве принимаются электронные заявления на получение нового пособия на детей

Получить пособие могут нуждающиеся семьи, в которых оба супруга младше 36 лет, но хотя бы один из них старше 30 лет. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже величины одного прожиточного минимума (18 029 рублей на человека). Вице-мэр рассказала:

"Мы стремимся к тому, чтобы оказание всех услуг для жителей города было максимально удобным. Используя возможности цифровизации и межведомственного взаимодействия, мы переводим как можно больше услуг в электронный формат. Так, с 3 июня молодые московские семьи, не выходя из дома смогут обратиться за новым единовременным пособием при рождении ребенка в электронном виде на портале mos.ru. Заявителям не придется прикреплять сканы документов, все основные данные органы власти проверят самостоятельно. Приходить за оказанием услуги тоже не придется, деньги будут переведены на карту".

Прикрепление скан-копий документов к заявлению потребуется лишь в исключительных случаях: для заявителей из числа самозанятых - справки о доходах, для студентов - справки о получении стипендии, для получателей пенсий других ведомств (не ПФР) - справки о получении пенсии. В остальном данные о заявителях, такие как возраст, наличие регистрации в Москве, сведения о браке, о получении социальных выплат в Москве, о ранее рожденных детях, о доходах, об имущественной обеспеченности подтверждать не нужно, они будут проверены органами власти самостоятельно.

Уведомление о назначении пособия поступит в личный кабинет заявителя, начисление выплаты будет произведено на банковский счет.