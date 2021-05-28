В Ярославле на железнодорожном мосту током убило девушку

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после гибели 16-летней девушки на железнодорожном мосту в Ярославле.

По словам Рустама Ражабова, помощника ярославского транспортного прокурора, трагедия произошла 27 мая около 19 часов на железнодорожном мосту станции Которосль.

- По предварительным данным, несовершеннолетняя для селфи поднялась на мост. От удара током она скончалась на месте, - пояснил представитель прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что на мосту стоит знак, запрещающий проход, а также соответствующая табличка перед железнодорожными путями.

Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.