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28.05.2021 20:01
Рубрика: Происшествия

СК завел дело об экстремизме в отношении восьми жителей Саратова

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении восьми молодых людей в возрасте от 16 до 21 года. Как сообщает СК РФ, четверо из них подозреваются в организации экстремистского сообщества, еще четверо - в участи в нем.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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По версии следствия, в прошлом году четверо саратовцев, являющиеся сторонниками ультраправых неонацистских и националистических взглядов, создали радикальную группировку. Двое из этих молодых людей "считают себя приверженцами проукраинского движения "МКУ"

- Целью своей деятельности они ставили подготовку и совершение в отношении неопределенного круга лиц противоправных действий (применение насилия в общественных местах) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды, - сообщает пресс-служба СК.

Через интернет молодые люди искали единомышленников. Незаконную деятельность раскрыл Центр противодействия экстремизму ГУ МВД по региону совместно с УФСБ по Саратовской области.

По месту жительства подозреваемых был проведен обыск, в ходе которого изъяты мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также одежда с характерной атрибутикой.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Как сообщает СК, судом про ходатайству следователя трое подозреваемых в создании экстремистского сообщества взяты под стражу, еще одному в виде меры пресечения избран домашний арест.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Саратове пресечена деятельность координируемой с территории Украины молодежной радикальной группы, задержано 14 человек. По информации ведомства, задержанные вели переписку "с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций".

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