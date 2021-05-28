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28.05.2021 11:06

АО "Транснефть - Западная Сибирь" получило положительное заключение Главгосэкспертизы на проект строительства резервуара

ФАУ "Главгосэкспертиза России" выдало положительное заключение на реализацию проекта строительства резервуара на Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Яйском районе Кемеровской области.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Работы по строительству резервуара вертикального стального с понтоном будут выполнены в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов АО "Транснефть - Западная Сибирь". Емкость войдет в состав резервуарного парка Анжеро-Судженской ЛПДС.

Новый резервуар объемом 20 тыс. куб. м будет построен взамен четырех демонтированных резервуаров по 5 тыс. куб. м. Работы выполняются в целях обновления резервуарного парка станции и обеспечения высокого уровня его эксплуатационной надежности. В рамках проекта предусмотрено устройство фундамента, монтаж металлоконструкций резервуара вертикального стального с алюминиевым понтоном, установка электроприводной запорной арматуры, специализированного оборудования системы водоотведения, пожаротушения, электрохимзащиты, автоматизации.

При подготовке проекта строительства резервуара на Анжеро-Судженской ЛПДС были соблюдены требования действующих нормативных документов ПАО "Транснефть", федерального законодательства в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Справка

Анжеро-Судженская ЛПДС является структурным подразделением Новосибирского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Западная Сибирь". Станция принимает нефть по магистральным нефтепроводам Омск - Иркутск и Александровское - Анжеро-Судженск, транспортирует сырье далее на восток, а также осуществляет сдачу нефти компаниям - партнерам.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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