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28.05.2021 15:20
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье арестовали двух подозреваемых в подготовке теракта

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставрополе арестовали на два месяца двух мужчин, которых подозревают в подготовке терактов в крае. Преступления они собрались совершить в преддверии майских праздников, передает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.

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- После задержания подозреваемых судом им была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что в апреле спецслужбы предотвратили два теракта на территории Ставропольского края. Их планировали совершить сторонники запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Так спецслужбы установили и задержали жителя Ставрополя, который присягнул на верность одному из лидеров ИГ. Одновременно с ним был задержан гражданин одной из среднеазиатских стран, который прибыл в краевую столицу для подготовки и совершения преступлений террористического характера.

В местах, где жили арестованные, были найдены взрывчатые вещества и поражающие элементы.

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