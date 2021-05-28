На Ставрополье арестовали двух подозреваемых в подготовке теракта

В Ставрополе арестовали на два месяца двух мужчин, которых подозревают в подготовке терактов в крае. Преступления они собрались совершить в преддверии майских праздников, передает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.

- После задержания подозреваемых судом им была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что в апреле спецслужбы предотвратили два теракта на территории Ставропольского края. Их планировали совершить сторонники запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Так спецслужбы установили и задержали жителя Ставрополя, который присягнул на верность одному из лидеров ИГ. Одновременно с ним был задержан гражданин одной из среднеазиатских стран, который прибыл в краевую столицу для подготовки и совершения преступлений террористического характера.

В местах, где жили арестованные, были найдены взрывчатые вещества и поражающие элементы.