В Петербурге за полмиллиона рублей продали автограф Альберта Эйнштейна

В Петербурге на аукционе был продан автограф Альберта Эйнштейна. Покупатель заплатил за него 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома.

Лауреат Нобелевской премии по физике поставил свою подпись на монографии Адольфа Вюльнера "Экспериментальная физика и учение о радиации", изданной в 1890 году.

Всего на торги было выставлено более 300 лотов. Самый дешевый был выставлен на продажу за 1000 рублей. Самый дорогой - за 12 миллионов.

Автографы Альберта Эйнштейна могут стоить целое состояние. Так, в 2017 году в Израиле за 1 миллион 300 тысяч долларов был продан автограф великого ученого, который он оставил на клочке бумаги для портье сразу после получения Нобелевской премии.