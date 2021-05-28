Новости

Фото: В Петербурге началось ПЦР-тестирование для работающих на ПМЭФ 11:38
Самбо включено в программу Всемирных игр по неолимпийским видам спорта 11:35
Лукашенко обсудит с Путиным возобновление авиасообщения между РФ и Беларусью 11:14
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве 11:09
В Петербурге за полмиллиона рублей продали автограф Альберта Эйнштейна 11:06
Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности Беларуси 11:00
Минэкономразвития представило концепцию регулирования экосистем 11:00
Декстер Морган сменил имя: новый тизер продолжения культового сериала 10:56
Дроны будут фиксировать нарушения ПДД на дорогах Ростовской области 10:56
Трехминутный ураган принес небывалые разрушения в алтайское село 10:39
В Крыму начальника оружейного склада МВД уличили в распродаже арсенала 10:37
Путин поздравил Алиева с Днем Республики 10:27
Рябков: Россия может денонсировать ДОН до саммита лидеров РФ и США 10:25
"Белавиа" отменила рейсы в Таллин 10:21
Роспотребнадзор рекомендовал вакцинироваться переболевшим COVID-19 10:19
В Ярославле на железнодорожном мосту током убило девушку 10:09
Компаньону "крабового короля" Олега Кана дали три года условно 10:08
В Красноярске заказчика убийства из мести отправят на лечение 09:57
В РАО выбрали новых академиков и членов-корреспондентов 09:49
ICAO проведет расследование после инцидента с самолетом Ryanair 09:44
Минпромторг утвердил систему оценки развития промышленности в регионах 09:40
В Госдуме предложили ввести ставку НДФЛ в 6% для работающих студентов 09:35
На Сахалине ввели студенческий тариф для полетов на Курилы 09:35
Власти Финляндии переругались из-за бесплатных завтраков для премьера 09:28
Россияне назвали доход, необходимый для накоплений в старости 09:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
28.05.2021 11:06
Рубрика: Общество

В Петербурге за полмиллиона рублей продали автограф Альберта Эйнштейна

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Петербурге на аукционе был продан автограф Альберта Эйнштейна. Покупатель заплатил за него 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома.

Фото: Елена Николаева
Старая Русса и Боровичи получили звания "Литературных городов России"

Лауреат Нобелевской премии по физике поставил свою подпись на монографии Адольфа Вюльнера "Экспериментальная физика и учение о радиации", изданной в 1890 году.

Всего на торги было выставлено более 300 лотов. Самый дешевый был выставлен на продажу за 1000 рублей. Самый дорогой - за 12 миллионов.

Автографы Альберта Эйнштейна могут стоить целое состояние. Так, в 2017 году в Израиле за 1 миллион 300 тысяч долларов был продан автограф великого ученого, который он оставил на клочке бумаги для портье сразу после получения Нобелевской премии.

В регионах Общество История Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году
Рябков: Россия может денонсировать ДОН до саммита лидеров РФ и США
В Минсельхозе прокомментировали сообщения о риске дефицита яиц
Кулишов: США ставят под сомнение территориальную целостность России
Врач назвал лучшее время для вакцинации от коронавируса
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией