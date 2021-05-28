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28.05.2021 13:06
Рубрика: Происшествия

На Кубани подросток на иномарке сбил трехлетнего ребенка

Текст: Юрий Гень (Краснодар)

В Северском районе Краснодарского края в результате ДТП пострадал трехлетний ребенок: его сбил автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находился школьник, не имеющий автомобильных прав. Об этом сообщили на официальной странице Instagram ОГИБДД Северского района.

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Авария произошла 26 мая, однако информацию о ней обнародовали только сейчас. По данным полиции, в станице Новодмитриевской 15-летний подросток, управляя автомобилем Toyota Corolla, не выбрал безопасную скорость движения и сбил трехлетнего мальчика, который шел по обочине дороги в попутном направлении. Ребенок получил несколько травм, но его жизни ничего не угрожает. Врачи назначили пострадавшему амбулаторное лечение на дому.

Между тем инспекторы ГИБДД были вынуждены написать определение об отказе в возбуждении административного дела против юного водителя, поскольку ему еще не исполнилось 16 лет и по закону он не может нести ответственность за свои действия.

Кстати

Недавно на Кубани произошла другая авария с участием школьников. В Кореновском районе двое подростков, одному из которых исполнилось 16 лет, а другому - 13, на мотоциклах устроили ДТП, в результате которого четыре человека получили разные травмы и были доставлены в больницу.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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