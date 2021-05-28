В Крыму антиковидные ограничения продлили до 1 июля

Глава Республики Крым Сергей Аксенов продлил до 1 июля ограничения развлекательных центров и театров, введенные из-за коронавируса 1 марта 2021 года и последний раз продленные до 1 июня. Соответствующий указ руководителя региона опубликован на сайте крымского правительства.

В республике сохранена норма заполнения театров и кинотеатров на 75 процентов и предельная численность экскурсионных групп в музеях в 10 человек. Также до конца июля запрещена работа хостелов, развлекательных и детских центров по выходным и в праздники.

Наряду с этим глава Крыма разрешил провести в республике с 7 по 12 июня международный фестиваль "Великое русское слово", в том числе с гала-концертом 11 июня в киноконцертном зале "Юбилейном" в Ялте с максимальным общим числом участников тысяча человек.

С начала пандемии в Крыму, по данным регионального Минздрава, выявили более 43 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 зафиксировали у 92 человек, еще пять больных скончались.

В то же время в регионе уже привиты обеими компонентами вакцины от коронавируса более 160 тысяч человек, а первую дозу получили более 210 тысяч крымчан. Работают 102 стационарных пункта вакцинации.