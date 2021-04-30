В Крыму на месяц продлили антиковидные ограничения

Глава РК Сергей Аксенов продлил до 1 июня ограничения на работу кафе и ресторанов, которые ранее из-за коронавируса были установлены до 1 мая. Соответствующие изменения внесены в его указ о введении в регионе режима повышенной готовности.

По-прежнему сохраняется норма заполнения театров и кинотеатров на 75 процентов и предельная численность экскурсионных групп в музеях в 10 человек.

Также до конца мая глава республики сохранил запрет на работу хостелов и развлекательных и детских центров по выходным и в праздники.

Ранее министр курортов и туризма РК Вадим Волченко заявил, что в майские праздники Крым готовится принять более одного миллиона туристов

С начала пандемии в Крыму, по данным регионального Минздрава, выявили более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в республике заболевание COVID-19 зафиксировали у 97 человек, еще шесть больных скончались.