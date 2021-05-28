На Урале поместили в приют медвежонка, которого выгуливали на пляже

Новости

В центре Москвы памятник Крылову травмировал мужчину 16:05
Лучшим фельдшером скорой помощи Москвы стал Владимир Репин 16:03
Фильм о соблюдении закона о животных на местах вышел в Сети 16:02
Петербуржцам разрешили выбирать вакцину от COVID-19 15:47
Россияне за три дня купили туры на 700 миллионов по детскому кешбэку 15:42
Япония продлила режим ЧС до 20 июня 15:38
Премьеры стран СНГ утвердили план по борьбе с инфекциями 15:33
Литва высылает двух белорусских дипломатов 15:20
Академик РАН объяснил, почему люди стали жить дольше 15:12
Авторы "РГ" и "Родины" ответили на вопросы ульяновских студентов 15:08
По автомобилю каршеринга пришлось открыть огонь 15:05
В Форосском парке установили памятник герою войны Терлецкому 14:53
Два года проведет в колонии общего режима юрист Денис Юшинский 14:51
Посол РФ: Москва обеспечивает консульскую поддержку Сапеге 14:50
В Красноярском крае подготовят план развития столицы русской Арктики 14:50
Напавший на сотрудницу полиции во Франции задержан 14:46
Ходовые испытания АПЛ "Новосибирск" начнутся в июне 14:33
Раненная под Нантом сотрудница полиции находится в критическом состоянии 14:32
Пожилая женщина напала на омскую журналистку в прямом эфире 14:23
Льготная аренда жилья появится еще в двух городах 14:21
Глава Минприроды назвал животных, которым грозит исчезновение 14:21
Жители Таджикистана осуждены за попытку теракта в Москве 14:19
Собянин: Москвичи завоевали половину дипломов Всероссийской школьной олимпиады 14:15
Запуск льготной аренды жилья не повлияет на рыночные цены 14:14
Посол РФ призвал не политизировать отмену рейса Austrian Airlines 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
28.05.2021 15:34
Рубрика: Общество

На Урале поместили в приют медвежонка, которого выгуливали на пляже

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Челябинский Фонд зоозащиты "Спаси меня" изъял в Чебаркуле медвежонка, которого хозяин выгуливал на городском пляже. Из-за неправильного питания животное оказалось на грани истощения, сообщил на своей странице в Instagram руководитель фонда, ветеринар Карен Даллакян.

Фото: iStock
Спасенному медведю выберут имя на портале "Активный гражданин"

- Малышка Варвара прибыла в Челябинск и помещена на карантин, - рассказал ветеринар. - Уже первичный осмотр выявил у нее диатез, расчесы на веках, болячки на подушечках лап. Кроме того, из-за неправильного питания произошло истощение организма. А взъерошенная шерсть - верный признак авитаминоза.

В приюте Варвара с удовольствием отведала рагу из яблок, моркови и тыквы с рыбьим жиром. Из ее рациона полностью исключили мороженое. В планах - провести полноценное обследование и назначить лечение.

Как уже сообщала "РГ", на пляж Чебаркуля медвежонка привел местный житель, личность которого в тот же день установила полиция. Он заявил, что нашел зверя в коробке рядом с АЗС, но сначала решил, что это собака, и взял животное домой. А через пять месяцев, когда медвежонок подрос, он решил выгулять его на пляже, чтобы позабавить детвору.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, в отношении мужчины составлен протокол об административном нарушении по статье 8.37 КоАП РФ "Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира".

Зоозащитники напоминают, что обнаружив дикого зверя или пернатого, которым требуется помощь, нужно немедленно сообщить об этом в минэкологии региона, полицию или МЧС. Какими бы не были благие намерения человека, представители фауны рождены, чтобы жить на воле. А чтобы вернуть их в естественную среду, важно сохранить у них охотничьи инстинкты и ограничить контакт с человеком.

В регионах Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Песков назвал голословными заявления Microsoft о хакерской группе якобы из РФ
Россия выразила Украине протест в связи с провокациями у посольства в Киеве
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году
В Минсельхозе прокомментировали сообщения о риске дефицита яиц
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией