На Урале поместили в приют медвежонка, которого выгуливали на пляже

Челябинский Фонд зоозащиты "Спаси меня" изъял в Чебаркуле медвежонка, которого хозяин выгуливал на городском пляже. Из-за неправильного питания животное оказалось на грани истощения, сообщил на своей странице в Instagram руководитель фонда, ветеринар Карен Даллакян.

- Малышка Варвара прибыла в Челябинск и помещена на карантин, - рассказал ветеринар. - Уже первичный осмотр выявил у нее диатез, расчесы на веках, болячки на подушечках лап. Кроме того, из-за неправильного питания произошло истощение организма. А взъерошенная шерсть - верный признак авитаминоза.

В приюте Варвара с удовольствием отведала рагу из яблок, моркови и тыквы с рыбьим жиром. Из ее рациона полностью исключили мороженое. В планах - провести полноценное обследование и назначить лечение.

Как уже сообщала "РГ", на пляж Чебаркуля медвежонка привел местный житель, личность которого в тот же день установила полиция. Он заявил, что нашел зверя в коробке рядом с АЗС, но сначала решил, что это собака, и взял животное домой. А через пять месяцев, когда медвежонок подрос, он решил выгулять его на пляже, чтобы позабавить детвору.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, в отношении мужчины составлен протокол об административном нарушении по статье 8.37 КоАП РФ "Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира".

Зоозащитники напоминают, что обнаружив дикого зверя или пернатого, которым требуется помощь, нужно немедленно сообщить об этом в минэкологии региона, полицию или МЧС. Какими бы не были благие намерения человека, представители фауны рождены, чтобы жить на воле. А чтобы вернуть их в естественную среду, важно сохранить у них охотничьи инстинкты и ограничить контакт с человеком.