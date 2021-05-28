Рябков: Россия разочарована решением США не возвращаться в ДОН

"США, отказавшись от возвращения в Договор по открытому небу, упустили шанс внести вклад в укрепление безопасности в Европе", - подчеркнул Рябков. Он также отметил, что такие действия Вашингтона не способствуют созданию благоприятной атмосферы для обсуждения вопросов контроля над вооружениями в ходе предстоящего саммита лидеров России и США.

Напомним, вчера информагентства сообщили, что Государственный департамент США уведомил российскую сторону о своем решении. Еще в ноябре прошлого года США анонсировали, что выходят из договора. В связи с этим в Москве заявили, что намерены денонсировать его, поскольку не существует гарантий того, что остальные страны-участницы соглашения не будут передавать Соединенным Штатам соответствующую информацию.