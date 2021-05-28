Росавиация объяснила задержки в выдаче разрешений на полеты

Росавиация предупредила зарубежные авиакомпании о возможном увеличении времени на получение разрешений на пролет через Россию.

"Увеличение времени выполнения процедур обусловлено увеличением общего количества запросов от авиакомпаний", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за минувшие сутки европейские авиакомпании выполнили 113 рейсов через воздушное пространство Беларуси, 53 рейса были совершены по альтернативным маршрутам. В свою очередь, российские авиакомпании выполнили через Беларусь 134 рейса.

После инцидента с самолетом ирландского лоукостера Ryanair лидеры стран ЕС на саммите рекомендовали европейским перевозчикам не заходить в воздушное пространство Беларуси. В результате ряд авиакомпаний отменили рейсы в Москву, в частности, такое решение приняли Air France и Austrian Airlines.