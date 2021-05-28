Роскомнадзор попросил Disney воздержаться от пропаганды гомосексуализма

Роскомнадзор напомнил телеканалу "Канал Disney" нормы российского законодательства, касающиеся запрета для распространения среди детей информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

Компания Disney выпустила девятиминутный анимационный фильм "Out", главным героем которого является представитель ЛГБТ. Короткометражка вышла в мае прошлого года.

"Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала строго соблюдать законы Российской Федерации и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей", - говорится в сообщении ведомства.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с помощью СМИ является административным правонарушением, добавили в регуляторе.

Ранее Disney представила второй трейлер приключенческой комедии "Круиз по джунглям" (Jungle Cruise), которая выйдет в конце июля.