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28.05.2021 23:24
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор требует удалить из Instagram пост, оскорбляющий ветеранов

Текст: Евгения Думанская

Руководству компании Facebook Inc было направлено письмо от Роскомнадзора с требованием удалить из принадлежащей корпорации соцсети Instagram публикацию, оскорбляющую память участников Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в ведомстве.

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Пост был обнаружен Роскомнадзором. В письме указывается, что в России публичное распространение информации, выражающей открытое неуважение к обществу, включая осквернение символов воинской славы, оскорбление памяти защитников Отечества, а также унижение ветерана Великой Отечественной войны, является уголовно наказуемым деянием.

Подробности о публикации в сообщении Роскомнадзора не приводятся.

Ранее в ведомстве прокомментировали изменение условий использования WhatsApp, который тоже принадлежит Facebook Inc. По обновленному соглашению мессенджер может передавать некоторые данные пользователя материнской компании.

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