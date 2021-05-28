Роскомнадзор требует удалить из Instagram пост, оскорбляющий ветеранов

Руководству компании Facebook Inc было направлено письмо от Роскомнадзора с требованием удалить из принадлежащей корпорации соцсети Instagram публикацию, оскорбляющую память участников Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в ведомстве.

Пост был обнаружен Роскомнадзором. В письме указывается, что в России публичное распространение информации, выражающей открытое неуважение к обществу, включая осквернение символов воинской славы, оскорбление памяти защитников Отечества, а также унижение ветерана Великой Отечественной войны, является уголовно наказуемым деянием.

Подробности о публикации в сообщении Роскомнадзора не приводятся.

Ранее в ведомстве прокомментировали изменение условий использования WhatsApp, который тоже принадлежит Facebook Inc. По обновленному соглашению мессенджер может передавать некоторые данные пользователя материнской компании.