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27.05.2021 11:06
Рубрика: Digital

Роскомнадзор прокомментировал новые правила работы WhatsApp

Текст: Василий Кошкин
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Роскомнадзор не планирует предпринимать никаких мер в связи с обновлением пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp. Об этом журналистам заявил глава ведомства Андрей Липов.

Фото: istock
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По его словам, принципиальных изменений в работе мессенджера с персональными данными пользователей не произошло.

"Все, кто пользуется WhatsApp с 2014 года, уже дали согласие на обработку и передачу своих персональных данных в другие сервисы, которые принадлежат этой компании, - Facebook и Instagram. В этом году было просто уточнено соглашение", - пояснил Липов.

Чиновник отметил, что объем передаваемых данные не изменился.

Новые условия использования WhatsApp вступили в силу 15 мая. В соответствии с ними разработчики мессенджера будут передавать в материнскую компанию Facebook мобильный номер пользователя, IP-адрес, список транзакций, данные об устройстве и другую информацию.

В компании отмечали, что это никак не повлияет на безопасность: звонки и переписка защищены сквозным шифрованием, и доступа к ним нет ни у кого, кроме собеседников.

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