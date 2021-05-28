"Сфоткай, будто моя": хозяин спорткара пустил прохожего за руль машины

А теперь - минутка доброты, человеческого участия и взаимопонимания, которые в последнее время становятся среди людей все более дефицитным товаром. На этом ролике всего этого вдоволь, аж до мурашек пробирает.

Как можно понять из видео, работник службы доставки проходил мимо припаркованного у обочины McLaren GT и не смог идти дальше, остановился, как вкопанный. Замер, завороженный красотой роскошного спорткара, и не мог ни слова вымолвить. Ну какой мальчик, даже если ему уже 35-45 годиков, не хочет еще чуть-чуть поиграть в машинки? Хотя бы посидеть за рулем этого чуда техники, хотя бы на клаксон разочек надавить...

Видимо, все это так отчетливо читалось на лице прохожего, что счастливый обладатель спорткара всё понял и разрешил незнакомцу ненадолго сесть за руль. И даже сделал на его смартфон пару снимков. Просто так, потому что тоже когда-то мечтал о такой игрушке, но, в отличие от работяги-доставщика, сумел своей мечты достичь.

Если в ближайшее время в соцсетях или на сайте знакомств вы увидите этот снимок - глуповато-счастливое лицо мужчины в куртке с логотипом службы доставки за рулем McLaren, то не спешите смеяться над ним и или троллить его в комментариях. Это не о желании пустить пыль в глаза, обмануть и других, и самого себя. Это о мечте, для кого-то сбывшейся, а для кого-то и нет. И об уважении к окружающим, даже если они и не столь успешны по жизни.