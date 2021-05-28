Сумма долга россиян по ипотеке превысила 10 триллионов

Задолженность россиян по ипотеке доросла до 10,05 триллиона рублей - такой показатель зафиксирован впервые. Это следует из статистических данных, опубликованных Центробанком.

На 1 мая сумма долга россиян по ипотечным кредитам составила 10,05 триллиона рублей. Сумма задолженности по сравнению с прошлым месяцем выросла на 2,9%, а по сравнению с показателями за прошлый год - на четверть. Средняя ставка составила 7,3%.

Объем просроченных ипотек составляет 0,7% от общего - это 69,71 миллиарда рублей. В годовом выражении просроченная задолженность по жилищным кредитам упала на 6,8%, говорится на сайте регулятора.

При этом общая долговая нагрузка по итогам первого квартала достигла 11,9%, что тоже является рекордным значением.

Кстати, за год существенно выросли цены на жилье на вторичном рынке - на 24% в среднем по стране. Были названы города, где цены поднялись сильнее всего.