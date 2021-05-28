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Рубрика: В мире

В Аргентине сообщили о рекордном приросте заболевших COVID-19 за сутки

Аргентинские медики выявили за сутки 41 080 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый высокий показатель в стране с начала пандемии, сообщили в минздраве.

Пандемия поставила под угрозу систему здравоохранения Аргентины

Больше всего случаев инфицирования за последние сутки зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес - 15 тысяч 550. По данным ведомства, общее число заразившихся в стране - 3 миллиона 663 тысячи 215 человек, пишет РИА Новости.

В связи с ухудшением санитарно-эпидемической ситуации с коронавирусом по всей стране до 31 мая действуют строгие карантинные ограничения.

В мире Южная Америка Аргентина Пандемия коронавируса COVID-19

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