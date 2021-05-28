Новости

В Красноярске заказчика убийства из мести отправят на лечение 09:57
В РАО выбрали новых академиков и членов-корреспондентов 09:49
ICAO проведет расследование после инцидента с самолетом Ryanair 09:44
Минпромторг утвердил систему оценки развития промышленности в регионах 09:40
В Госдуме предложили ввести ставку НДФЛ в 6% для работающих студентов 09:35
На Сахалине ввели студенческий тариф для полетов на Курилы 09:35
Власти Финляндии переругались из-за бесплатных завтраков для премьера 09:28
Россияне назвали доход, необходимый для накоплений в старости 09:23
В Иркутской области задержали девять человек за махинации в сфере ЖКХ 09:14
Мишустин ввел с 1 июля новую экспортную пошлину на соевые бобы 09:14
При посадке в аэропорту Якутска у самолета сломалось шасси 08:44
В Беларуси за оскорбление погибших пилотов задержаны 20 человек 08:42
Утечка топлива из танкера произошла на реке Лена 08:35
В Эстонии предлагают объединить посты президента и премьера 08:27
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра 08:22
В горах Приангарья четвертый день тушат лесной пожар 08:17
Москва выразила несогласие с назначением нового Высокого представителя в БиГ 08:15
Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году 07:47
В пятницу столичный воздух прогреется до плюс 22 07:42
В Японии опасаются появления "токийского олимпийского штамма" коронавируса 07:27
Пентагон заявил о выводе войск США из Афганистана с опережением графика 06:56
На одном из заводов Санкт-Петербурга вспыхнул пожар 06:42
Кулишов: США ставят под сомнение территориальную целостность России 06:09
Чернышенко обсудил с регионами подготовку стратегий цифровой трансформации 06:00
Врач назвал лучшее время для вакцинации от коронавируса 05:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
28.05.2021 08:42
Рубрика: В мире

В Беларуси за оскорбление погибших пилотов задержаны 20 человек

Текст: Алексей Чуриков

Белорусские силы правопорядка задержали 20 человек, оставивших оскорбительные комментарии в адрес погибших в Барановичах пилотов. Как сообщает Telegram-канал пресс-службы республиканского МВД, при задержании указанных лиц во многих случаях наблюдалась схожая картина - "хлам в доме, пустые бутылки из-под алкоголя, БЧБ символика - стандартная картина во многих квартирах "комментаторов".

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
Крушение Як-130 в Беларуси попало на видео

"Многие из них постоянные участники протестного движения. Об этом говорят и обнаруженные у них флаги, и деструктивные телеграм-чаты, в которых они состоят. Некоторые из задержанных в прошлом судимые", - говорится в сообщении.

"Офицеры (пилоты разбившегося самолета - прим. "РГ") ценой своей жизни спасли других людей, проявив мужество и исключительный профессионализм. Казалось бы, реакция общества должна быть однозначной - скорбь и сожаление. Однако, нашлись негодяи, которые разразились самыми мерзкими комментариями, как в адрес пилотов, так и в адрес белорусской армии в целом. Как всегда, подленько, исподтишка, под фальшивыми адресами, со своих продавленных диванов они разразились грязными комментариями. Найти нелюдей стало делом чести для правоохранителей", - заявил замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.

Напомним, что 20 мая соответствующее поручение, о поимке таких комментаторов, КГБ республики дал и президент страны Александр Лукашенко. "Я попрошу: передайте председателю КГБ - подключитесь и по максимуму установите этих мерзавцев и доложите. Вы поймите, если случится не дай бог беда в стране, говоря языком прошедшей Великой Отечественной войны, это - будущие полицаи, которые будут жечь, убивать, не жалея никого. Мы их должны знать в лицо", - заявил глава республики.

В мире экс-СССР Беларусь

Главное сегодня

Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году
В Минсельхозе прокомментировали сообщения о риске дефицита яиц
Кулишов: США ставят под сомнение территориальную целостность России
Пушков с юмором отреагировал на слова главы минэнерго США о российском газе
Врач назвал лучшее время для вакцинации от коронавируса
В Париже общественный транспорт могут сделать бесплатным
Как Союзному государству противостоять внешним вызовам и угрозам