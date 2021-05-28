В Беларуси за оскорбление погибших пилотов задержаны 20 человек

Белорусские силы правопорядка задержали 20 человек, оставивших оскорбительные комментарии в адрес погибших в Барановичах пилотов. Как сообщает Telegram-канал пресс-службы республиканского МВД, при задержании указанных лиц во многих случаях наблюдалась схожая картина - "хлам в доме, пустые бутылки из-под алкоголя, БЧБ символика - стандартная картина во многих квартирах "комментаторов".

"Многие из них постоянные участники протестного движения. Об этом говорят и обнаруженные у них флаги, и деструктивные телеграм-чаты, в которых они состоят. Некоторые из задержанных в прошлом судимые", - говорится в сообщении.

"Офицеры (пилоты разбившегося самолета - прим. "РГ") ценой своей жизни спасли других людей, проявив мужество и исключительный профессионализм. Казалось бы, реакция общества должна быть однозначной - скорбь и сожаление. Однако, нашлись негодяи, которые разразились самыми мерзкими комментариями, как в адрес пилотов, так и в адрес белорусской армии в целом. Как всегда, подленько, исподтишка, под фальшивыми адресами, со своих продавленных диванов они разразились грязными комментариями. Найти нелюдей стало делом чести для правоохранителей", - заявил замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.

Напомним, что 20 мая соответствующее поручение, о поимке таких комментаторов, КГБ республики дал и президент страны Александр Лукашенко. "Я попрошу: передайте председателю КГБ - подключитесь и по максимуму установите этих мерзавцев и доложите. Вы поймите, если случится не дай бог беда в стране, говоря языком прошедшей Великой Отечественной войны, это - будущие полицаи, которые будут жечь, убивать, не жалея никого. Мы их должны знать в лицо", - заявил глава республики.