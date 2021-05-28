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28.05.2021 19:26
Рубрика: В мире

В Минске зеркально объявили персонами нон грата двух литовских дипломатов

Текст: Юрий Сизов

В ответ на высылку двух белорусских дипломатов из Литвы официальный Минск зеркально объявил персонами нон грата двух сотрудников литовской дипмиссии "за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника". Об этом заявил в пятницу, 28 мая, пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз, отвечая на вопрос БЕЛТА.

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Дипломат назвал совершенно необоснованным шагом сегодняшнее решение о высылке белорусских дипломатов .Единственным логичным объяснением данного шага с литовской стороны в МИД РБ считают "сознательное повышение градуса эскалации в отношениях с Беларусью".

Весьма прискорбно, констатировал пресс-секретарь, что в результате таких инициативных действий литовского руководства, "еще больше пострадают обычные граждане по обе стороны границы, так как затрудняется решение консульских и других насущных вопросов, не говоря уже о свободе передвижения, общения, контактов в смешанных семьях и так далее".

Назвав инициативу Вильнюса ничем не мотивированной, Глаз дал понять, что следуя принципу взаимности, белорусская сторона вынуждена принять сегодня зеркальные меры в отношении двух литовских дипломатов. "Им предложено покинуть Беларусь в течение семи дней", - уточнил он.

В Минске призывают литовских политиков отказаться от логики конфронтации, искусственного нагнетания напряженности в отношениях с соседями, которые наносят ущерб интересам граждан двух стран, резюмирует БЕЛТА.

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