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28.05.2021 09:49
Рубрика: Общество

В РАО выбрали новых академиков и членов-корреспондентов

Текст: Ксения Колесникова

В Российской академии образования прошли выборы академиков и членов-корреспондентов. Среди избранных членов академии - председатель попечительского совета РАО Ольга Васильева, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, заслуженный деятель искусств РФ Александр Якупов, ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко и другие. Всего по результатам голосования были избраны 12 академиков и 14 членов-корреспондентов.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Напомним, в начале февраля этого года пост президента РАО по собственному желанию покинул декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко. Выборы президента РАО запланированы на 30 июня, об этом в ходе общего собрания членов Российской академии образования рассказал врио президента Эдуард Галажинский.

"Наша общая цель - повышение конкурентоспособности отечественного образования и привлечение молодежи в науку. Мы рассчитываем, что обновленный состав академии в итоге позволит еще более эффективно реализовывать потенциал РАО при взаимодействии с органами государственной власти, российскими университетами и научными организациями, бизнесом и институтами гражданского общества", - сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил, что тесное сотрудничество РАО с научными институтами помогают Минпросвещения разрабатывать современную и эффективную государственную политику в сфере обновления содержания обучения, поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оказавшихся в трудной ситуации, сохранения и укрепления здоровья школьников.

"РАО имеет богатую историю, связанную с фундаментальными исследованиями в области педагогических наук, развитием педагогики и методики образования, разработкой и реализацией образовательных программ, созданием методических пособий, разработкой образовательных проектов. Именно многолетний, неоценимый вклад ученых, лучшие исследования российской научной школы в сочетании с распространением лучших образовательных практик позволяет нам делать новые значительные шаги в развитии российской системы образования и воспитания", - сказал он.

Общество Образование

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