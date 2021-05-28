Вакцинация в Сербии снизила заболеваемость в 12 раз

Результаты вакцинации российской вакциной "Спутник V" в Сербии показали ее высокую безопасность среди всех вакцин, применяемых в этой стране. Об этом сообщили сегодня в РФПИ со ссылкой на сербские источники.

"Официальные данные по безопасности у вакцины "Спутник V": не зафиксировано случаев серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией; не зафиксировано случаев смерти вследствие вакцинации; не зафиксировано случаев церебрального венозного тромбоза (cerebral vein thrombosis, CVT)", - говорится в сообщении.

Министр инноваций и технологического развития, сопредседатель Межправительственного комитета по сотрудничеству России и Сербии Ненад Попович отметил, что Сербия сделала свободный от политических предубеждений выбор вакцин.

"Здоровье и жизнь наших граждан находились в опасности, и самым эффективным способом сохранить их было приобретение максимально возможного количества вакцин. Хотел бы поблагодарить российских партнеров за поддержку в поставках вакцины, а также за возможность начать первое в Южной Европе производство вакцины "Спутник V", - добавил Попович.

Применение "Спутника V" помогло Сербии достичь лидирующих показателей по вакцинации населения среди европейских стран. На сегодняшний день в стране разными препаратами полностью вакцинировано более четверти населения (28%) - в два раза больше, чем в среднем в Европе (14%), отмечается в сообщении РФПИ. При этом не уточняется, какая доля населения была привита именно "Спутником V".

Активная программа иммунизации вместе с другими противоэпидемическими мерами позволили Сербии сократить средний ежедневный показатель заболеваемости в 12 раз в течение месяца с пиковых значений в конце марта-начале апреля, а средний суточный показатель смертности от COVID-19 снизился за месяц с начала апреля почти вчетверо.