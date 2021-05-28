Виктор Бондарев: Выборы в Сирии расставили все точки над "i"

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал победу Башара Асада на президентских выборах в Сирии свидетельством его всенародной поддержки и легитимности действующей власти.

Сенатор напомнил, что звучало много англо-саксонских заявлений о нелигитимности Башара Асада, о недемократичности его нахождения во главе государства и силовых, авторитарных методах удержания власти. "Из этих же американских и проамериканских источников звучала также критика в адрес России, осуществлявшей с 30 сентября 2015 года военную кампанию Воздушно-космических сил в Сирии с целью ликвидации террористических бандформирований и возвращения арабской республики к мирной жизни", - отметил Бондарев.

Он подчеркнул, что адекватные мировые государственные деятели и политические лидеры понимали несправедливость подобных суждений, одобряли или, как минимум, не порицали участие России в урегулировании внутрисирийского кризиса и в борьбе с террористическими организациями, которые маскируются под оппозицию.

"Нынешние выборы расставили все точки над "i". Если бы Башар Асад был таким деспотом, как его описывали американские пропагандистские медиа, то народ бы его не переизбрал таким абсолютным, непререкаемым большинством, - уверен сенатор. - К выборам в Сирии приковано внимание всего мирового сообщества, поэтому сфальсифицировать результаты труднее, чем в стране, пользующейся американской лояльностью, американским покровительством или вовсе не представляющей интереса для заокеанского мирового жандарма".

На итоги выборов страны Евросоюза реагируют предсказуемо: там выражают неготовность принять их результаты на веру. Но, уверен Бондарев, что любая независимая проверка и свидетельства по-настоящему неангажированных наблюдателей (американские методы верификации в России известны, их не стоит брать в расчет) докажут правдивость уже известных результатов. "Сенаторы - члены нашего Комитета - неоднократно бывали в Сирии, общались с местными жителями. И имели возможность лично убедиться в том, что переизбранный президент САР пользуется уважением и поддержкой народа", - заявил Виктор Бондарев.