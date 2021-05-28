Впервые с ноября в Венесуэлу прибыл танкер с дизельным топливом

Танкер Bueno с дизельным топливом прибыл в венесуэльский порт Амуай под флагом Джибути. Это первая его поставка в Венесуэлу с ноября прошлого года, пишет Reuters.

Основная партия дизельного топлива выгружена, сейчас в терминале извлекают "оставшееся содержимое", которое государственная нефтегазовая компания PDVSA планирует переработать в своем центре переработки, пишет РИА Новости.

Bueno доставил почти 500 тысяч баррелей топлива. Сообщается, что в апреле танкер вышел из Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах. Проблемы с поставками бензина и дизельного топлива начались в Венесуэле с введением санкций США.