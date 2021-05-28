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28.05.2021 05:59
Рубрика: Общество

Врач назвал лучшее время для вакцинации от коронавируса

Фото: Игорь Егоров/ РИА Новости Фото: Игорь Егоров/ РИА Новости
Фото: Игорь Егоров/ РИА Новости

Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции. Такой совет дал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Лето - пора отпусков, люди начинают активно путешестовать, растет и число контактов, - пояснил медик в эфире радио Sputnik. - Для собственной уверенности нужна вакцинация и сейчас самое подходящее для этой процедуры время".

Тем, кто уже перенес COVID-19, спустя полгода имеет смысл сделать вакцинацию, так как это увеличит шансы избежать повторного заражения и поможет преодолеть постковидный синдром, уверен врач.

Ранее эксперт пояснил, какой уровень антител защищает от проявлений коронавируса. По информации руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимиар Гущина, показатель антител на уровне 20% защищает людей от клинических проявлений COVID-19. Трех процентов остаточных антител, полученных в результате вакцинации, может быть достаточно для защиты от тяжелых форм болезни.

Вакцинация от коронавируса проходит во всех регионах. В России зарегистрировано четыре препарата от COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".

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