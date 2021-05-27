Эксперт рассказал, какой уровень антител защищает от проявлений COVID

Показатель антител на уровне 20% защищает людей от клинических проявлений COVID-19. Об этом сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

"Сейчас моделирование показывает, что 3% остаточных антител, полученных в результате вакцинации, может быть достаточно для защиты от тяжелых форм, и 20% достаточно для того, чтобы защитить от клинического проявления", - заявил эксперт, слова которого цитирует ТАСС.

По его словам, полный курс вакцинации от коронавируса прошли около 10% россиян.

Центр имени Гамалеи - разработчик первой в мире вакцины от COVID-19 "Спутник V". сейчас российский препарат зарегистрирован в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.

Согласно последним исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.